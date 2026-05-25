Dal 5 all'8 giugno 2026 si svolgerà la Sagra del Saval al Forte Procolo. L'evento prevede la degustazione di piatti tipici, spettacoli musicali e incontri tra partecipanti. La manifestazione si svolgerà in diverse aree del forte, con attività distribuite lungo tutto il periodo. Nessun dettaglio riguardante l'organizzazione o eventuali restrizioni è stato comunicato.

dal 5 all'8 giugno 2026: «Anche quest'anno festeggiamo l'inizio dell'estate assieme gustando ottimi piatti, ascoltando buona musica e incontrando tanti amici. Balli e giochi in allegria allieteranno le quattro giornate. Vi aspettiamo numerosi».SAGRE, FESTE ED. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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