Rifiuti al Saval arriva il primo ecocentro interrato della città

Nella zona Saval di Verona sono in corso i lavori per la costruzione di un ecocentro interrato in Via Maddalena. Si tratta del primo esempio di questa tipologia nel capoluogo, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nel quartiere. L’intervento prevede una struttura sotterranea destinata alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi e facilitare il conferimento dei materiali.

In zona Saval sono attualmente in corso in Via Maddalena i lavori per la realizzazione di un ecocentro interrato a servizio del quartiere che rappresenta il primo esempio di questo genere in tutta la città di Verona. Al termine dell'intervento la superficie urbana mostrerà solamente 5 bocchette.🔗 Leggi su Veronasera.it

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