Sabato 6 giugno alle ore 10 | 00 si inaugura a Pieve Santo Stefano il parco Lupo Alberto
Sabato 6 giugno alle 10:00 si terrà l'inaugurazione del parco Lupo Alberto a Pieve Santo Stefano. La cerimonia vede la partecipazione di autorità locali e cittadini, che si riuniranno per l'apertura ufficiale dello spazio verde dedicato a un concittadino scomparso prematuramente. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede un breve intervento di rappresentanti comunali. Il parco sarà aperto al pubblico subito dopo l'evento.
Arezzo, 25 maggio 2026 – dedicato alla memoria di un concittadino prematuramente scomparso, Alberto Buzzichini. Nasce uno spazio unico, il primo in Italia, dove il mondo del fumetto incontra educazione,natura e gioco. Il parco avente per soggetto il celebre personaggio creato da Silver nel 1974, apre ufficialmente al pubblico in via San Lorenzo a Pieve Santo Stefan, con l’obiettivo di trasformare le tavole a fumetti in una esperienza immersiva per bambini, famiglie e scuole. Il progetto nasce da un’idea dell’ufficio turistico di Pieve Santo Stefano in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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