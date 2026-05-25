Sabato 6 giugno alle ore 10 | 00 si inaugura a Pieve Santo Stefano il parco Lupo Alberto

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 10:00 si terrà l'inaugurazione del parco Lupo Alberto a Pieve Santo Stefano. La cerimonia vede la partecipazione di autorità locali e cittadini, che si riuniranno per l'apertura ufficiale dello spazio verde dedicato a un concittadino scomparso prematuramente. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede un breve intervento di rappresentanti comunali. Il parco sarà aperto al pubblico subito dopo l'evento.