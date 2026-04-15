Poste Italiane | al via il lavoro nell' ufficio di Pieve Santo Stefano

Da aprile, l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano sarà interessato da interventi di miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza. Poste Italiane ha comunicato che i lavori inizieranno il 20 aprile e coinvolgeranno l’intera struttura. La modifica temporanea potrebbe comportare variazioni nelle modalità di accesso o nei servizi offerti, senza comunque essere specificate ulteriori dettagli.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano dal 20 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Poste Italiane: Villa Santo Stefano, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleArriva anche a Villa Santo Stefano il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Poste italiane: al via i lavori del Progetto Polis nell'ufficio postale di Fumane; Poste Italiane, al via 3ª edizione del premio giornalistico Tg Poste; Giornalisti, al via terza edizione del premio giornalistico Tg Poste; Poste Italiane, al via i lavori: ufficio chiuso da oggi al 13 maggio. Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoLa continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle adiacenze dell’ufficio postale ... msn.com Poste Italiane: via al servizio passaporti in 26 uffici della PianaPresentato nell’ufficio di Porcari il nuovo servizio nell’ambito del progetto Polis: i cittadini potranno richiedere e rinnovare il passaporto senza recarsi in questura ... luccaindiretta.it Poste Italiane: via al servizio passaporti in 26 uffici della Piana --> https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/2026/04/14/poste-italiane-via-al-servizio-passaporti-in-26-uffici-della-piana/500190/ - facebook.com facebook