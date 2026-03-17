Emergenza cimiteri nel comune di Pieve Santo Stefano

L'emergenza cimiteri nel comune di Pieve Santo Stefano riguarda diverse strutture della zona, che stanno affrontando problemi legati alla gestione e alla manutenzione. La situazione ha portato all'intervento delle autorità locali, che stanno cercando soluzioni per affrontare le criticità. La questione resta al centro dell'attenzione pubblica e delle istituzioni, mentre si cerca di trovare risposte concrete per garantire i servizi ai cittadini.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Nell'attesa che il sindaco di Pieve Santo Stefano, Marcelli Claudio, risponda alle domande del Corsaro e ai cittadini pievani sul più lungo blackout nella storia dei comuni italiani dal dopoguerra, l’associazione Il Corsaro, Ente del Terzo settore, lancia un nuovo allarme. Questa volta ad essere sotto la sua lente di ingrandimento ci sono alcuni cimiteri delle frazioni che, letteralmente, secondo la denuncia del presidente che ha racconto un dossier di prossima pubblicazione a partire da quello di Cerbaiolo, stanno cadendo a pezzi. “Troviamo inaccettabile e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Emergenza cimiteri nel comune di Pieve Santo Stefano» Articoli correlati Illuminazione pubblica, il Comune di Pieve Santo Stefano risponde a “Il Corsaro – APS”Arezzo, 14 febbraio 2026 – In merito all’articolo recentemente diffuso da “Il Corsaro – APS” e pubblicato sui disservizi dell’illuminazione pubblica,... Leggi anche: Incidenti stradali nel pomeriggio: due persone ferite tra Arezzo e Pieve Santo Stefano Altri aggiornamenti su Pieve Santo Stefano «Emergenza cimiteri nel comune di Pieve Santo Stefano»Nell'attesa che il sindaco di Pieve Santo Stefano, Marcelli Claudio, risponda alle domande del Corsaro e ai cittadini pievani sul più lungo blackout nella storia dei comuni italiani dal dopoguerra, l’ ... lanazione.it Illuminazione pubblica, il Comune di Pieve Santo Stefano risponde a Il Corsaro – APSArezzo, 14 febbraio 2026 – In merito all’articolo recentemente diffuso da Il Corsaro – APS e pubblicato sui disservizi dell’illuminazione pubblica, l’Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano ... lanazione.it