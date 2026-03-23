"I risultati sono deludenti non lo posso ascoltare. Non possiamo parlare solo dei risultati". Parla così il giornalista Riccardo Trevisani in merito alla Juventus di Spalletti. Durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset' si accende il dibattito con Sandro Sabatini che replica: "E' un dato di fatto. Spalletti è un gigante come allenatore, ma i risultati sono negativi è un dato di fatto". E Trevisani risponde, facendo un parallelo con il Milan: "No è una opinione. La Juventus ha quattro punti in meno per i rigori sbagliati da David e Locatelli. Il Milan ne ha quattro in più per i rigori parati da Maignan. Juve e Milan senza questa differenza sui rigori sarebbero a 58 e 59 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Tra Milan e Juventus quattro rigori di differenza”. Sabatini: “La dovete smettere”

Articoli correlati

Leggi anche: Sabatini e Trevisani: dibattito di fuoco su Milan e Juventus. Ecco le loro parole

Leggi anche: Sabatini: «Il discorso scudetto non è ancora archiviato. La differenza tra Inter e Milan è ben rappresentata dai 10 punti»

Una raccolta di contenuti su Tra Milan

Temi più discussi: SportMediaset: Trevisani: Il Milan ha sprecato l'occasione Video; Milan, Trevisani: Questo aspetto mi sconvolge e va sulla classifica; Trevisani duro sul Milan: Lezione di calcio da Sarri. Poi spezza una lancia a favore di Leao; Pressing: Trevisani. Milan, male male contro una Lazio a mezzo servizio Video.

Tifoso Milan a Trevisani: Fenomeno, Allegri cambia modulo e vince. Lui: Ma capisci che…Scambio social tra un tifoso del Milan e il noto commentatore Riccardo Trevisani dopo la vittoria di ieri dei rossoneri contro il Torino ... golssip.it

Trevisani non ci sta: Non condivido che il Milan abbia perso per colpa di LeaoRiccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset su Lazio-Milan: Il Milan non se l’è proprio giocata l’occasione che aveva. Lezione di ... milannews.it

Dibattito di fuoco tra Trevisani e Sabatini: argomento Milan e Juventus. Scopri cosa è successo nei commenti. #milan #SempreMilan facebook

Ultim’ora: vertice di mercato a Casa Milan tra Allegri, Furlani, Tare e Ibra! È la svolta, cambia tutto! x.com