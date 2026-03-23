"I risultati sono deludenti non lo posso ascoltare. Non possiamo parlare solo dei risultati". Parla così il giornalista Riccardo Trevisani in merito alla Juventus di Spalletti. Durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset' si accende il dibattito con Sandro Sabatini che replica: "E' un dato di fatto. Spalletti è un gigante come allenatore, ma i risultati sono negativi è un dato di fatto". E Trevisani risponde, facendo un parallelo con il Milan: "No è una opinione. La Juventus ha quattro punti in meno per i rigori sbagliati da David e Locatelli. Il Milan ne ha quattro in più per i rigori parati da Maignan. Juve e Milan senza questa differenza sui rigori sarebbero a 58 e 59 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini e Trevisani: dibattito di fuoco su Milan e Juventus. Ecco le loro parole

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Dibattito di fuoco tra Trevisani e Sabatini: argomento Milan e Juventus. Scopri cosa è successo nei commenti. #milan #SempreMilan facebook

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