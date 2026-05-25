Ruote da sogno | l’hub della Motor Valley

Negli ultimi dieci anni, un centro dedicato alle ruote di alta gamma ha sviluppato un modello che combina passione, cultura motoristica e competenza tecnica. Questo hub si definisce come un punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti del settore, offrendo servizi e prodotti legati al mondo delle ruote e delle auto di alta gamma. La struttura si concentra sulla qualità e sull’innovazione, puntando a consolidare la propria presenza nel settore automobilistico.

"IN QUESTI dieci anni abbiamo costruito un modello capace di unire passione, cultura motoristica ed esperienza. Oggi il nostro obiettivo è consolidare Ruote da Sogno come piattaforma internazionale dedicata all’ automotive heritage e agli eventi esclusivi ", afferma Stefano Aleotti, ceo di Ruote da Sogno. Accanto alla compravendita, l’azienda offre infatti servizi di scouting e consulenza, finanziamenti personalizzati, gestione di collezioni private, conto vendita, noleggio per produzioni cinematografiche e shooting fotografici, oltre all’organizzazione di eventi corporate e manifestazioni dedicate al mondo automotive. La crescita di Ruote... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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