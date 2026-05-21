Rumer Willis parla della malattia del padre Bruce | Gli ha permesso di essere fragile come non era mai stato
Rumer Willis ha condiviso alcuni dettagli sulla condizione di suo padre, Bruce Willis, che da tempo lotta con una forma di demenza frontotemporale. La giovane attrice ha spiegato che questa malattia ha permesso a lui di mostrare una fragilità che prima non aveva mai manifestato. La famiglia ha reso pubblica la diagnosi, e Willis è seguito da specialisti per le cure. La notizia ha ricevuto attenzione sui media, con commenti di esperti che ne hanno parlato pubblicamente.
Rumer Willis racconta un lato inedito di suo padre, Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale. L'attrice rivela di aver scoperto una tenerezza che prima non aveva mai visto e che, forse, l'attore non si era mai concesso per tener fede al suo ruolo da divo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rumer Willis Shares Heartbreaking Update on Bruce Willis Dementia Battle
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