Rugby il pordenonese Giovanni Marzotto firma con il Benetton Treviso

Giovanni Marzotto, giocatore di Zoppola di 18 anni, ha firmato un contratto con il Benetton Rugby. Dopo le recenti convocazioni in nazionale, entrerà a far parte della prima squadra della società. La firma rappresenta un passo importante per il giovane atleta, che continuerà a competere nel massimo livello del rugby italiano. La società ha confermato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sul contratto.

Giovanni Marzotto ha firmato con la Benetton Rugby. Il giocatore di Zoppola di 18 anni, dopo le ultime convocazioni in nazionale, farà parte della prima squadra di una delle storiche società sportive di questa disciplina. L'annuncio è arrivato dalla società che lo ha visto crescere in questi anni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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