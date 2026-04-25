Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadere

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzultimo turno dello United Rugby Championship, la squadra di Treviso ha vinto una partita combattuta contro il Leinster, conclusa con un punteggio di 29-26. La gara si è decisa negli ultimi istanti, dopo una rimonta che ha coinvolto tutta la squadra. La sfida si è disputata al Monigo, con entrambe le formazioni che hanno dato vita a un incontro ricco di emozioni e colpi di scena.

Una rimonta da brividi, costruita con carattere e finalizzata all’ultimo respiro: la Benetton Treviso supera il Leinster 29-26 al Monigo nel terzultimo turno della regular season dello United Rugby Championship, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo aver inseguito a lungo contro un Leinster cinico e brillante, capace di allungare fino al +14 nella ripresa, i veneti trovano la forza di rientrare grazie alla spinta del pack e alla precisione di Jacob Umaga, fino al sorpasso definitivo arrivato proprio allo scadere. Un successo pesantissimo, che rappresenta una prova di grande maturità contro una delle corazzate del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

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