Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadere

Nel terzultimo turno dello United Rugby Championship, la squadra di Treviso ha vinto una partita combattuta contro il Leinster, conclusa con un punteggio di 29-26. La gara si è decisa negli ultimi istanti, dopo una rimonta che ha coinvolto tutta la squadra. La sfida si è disputata al Monigo, con entrambe le formazioni che hanno dato vita a un incontro ricco di emozioni e colpi di scena.

Una rimonta da brividi, costruita con carattere e finalizzata all’ultimo respiro: la Benetton Treviso supera il Leinster 29-26 al Monigo nel terzultimo turno della regular season dello United Rugby Championship, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo aver inseguito a lungo contro un Leinster cinico e brillante, capace di allungare fino al +14 nella ripresa, i veneti trovano la forza di rientrare grazie alla spinta del pack e alla precisione di Jacob Umaga, fino al sorpasso definitivo arrivato proprio allo scadere. Un successo pesantissimo, che rappresenta una prova di grande maturità contro una delle corazzate del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadere Notizie correlate United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il LeinsterTerzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per... United Rugby Championship: la Benetton Treviso ospita il Munster per chiudere in bellezzaDopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori...