Dopo la pausa dedicata alle competizioni europee, torna l’United Rugby Championship. La squadra di Treviso, ormai esclusa dalla corsa ai playoff, si prepara ad affrontare il Munster nella partita conclusiva della stagione. Le Zebre Parma, invece, occupano l’ultima posizione nella classifica generale del torneo. La sfida si svolgerà sul campo di casa dei biancoverdi, con l’obiettivo di concludere il campionato in modo positivo.

Dopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori dalla corsa playoff e le Zebre Parma tristemente ultime in classifica. E i veneti questo weekend ospitano a Monigo gli irlandesi del Munster, con gli ospiti a caccia di punti playoff. In realtà, anche Treviso è ancora virtualmente in corsa per la postseason, ma la classifica penalizza i veneti, che a 4 giornate dalla fine della stagione regolare sono lontani 12 punti dalla top 8, con altre tre squadre davanti a sé e fuori dai playoff. Ma finché c’è vita, c’è speranza, come ha sottolineato coach MacRea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton Treviso ospita il Munster per chiudere in bellezza

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