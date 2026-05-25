Rudy Zerbi ha confermato di essere innamorato e ha annunciato di essere sposato. La cerimonia si è svolta il 10 maggio a Roma. Zerbi ha condiviso il suo primo racconto pubblico sulle nozze durante una trasmissione televisiva. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti del matrimonio o sulla relazione. La notizia è stata comunicata senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Rudy Zerbi e Grace Raccah, il matrimonio arriva in tv con il primo racconto pubblico del professore di Amici dopo le nozze celebrate il 10 maggio a Roma. Ospite a Verissimo, Zerbi ha mostrato la fede e ha parlato del nuovo capitolo della sua vita sentimentale, vissuto finora con discrezione. Davanti a Silvia Toffanin, il 57enne è apparso emozionato e sorridente. Al suo fianco anche Elena D’Elia, sua allieva nella scuola di Amici. Ma a catturare l’attenzione è stata soprattutto la fede all’anulare, simbolo del sì pronunciato con rito ebraico insieme a Grace Raccah. “L’ultima volta qui ho detto che avevo le farfalle nello stomaco. Le farfalle guarda cosa sono diventate”, ha raccontato Zerbi, commentando le immagini del matrimonio mandate in onda durante la trasmissione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rudy Zerbi e il sì a sorpresa: “Finalmente non ho paura di dire che sono innamorato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rudy Zerbi e le nozze con Grace Raccah: “Non mi vergogno di essere innamorato, ho le farfalle nello stomaco”

Leggi anche: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, la verità sull’amore: “Innamorato di una donna più giovane”

Temi più discussi: Rudy Zerbi, matrimonio a sorpresa: chi è la moglie Grace Raccah; Rudy Zerbi, la foto con la moglie Grace Raccah: La bella e la bestia; Rudy Zerbi travolto dagli insulti antisemiti dopo le nozze con Grace Raccah; Rudy Zerbi, la prima foto con la moglie dopo le nozze. E lui scherza: La bella e la bestia.

#Verissimo, Rudy Zerbi parla del suo matrimonio a sorpresa: Per la prima volta nella mia vita ho capito che… Il prof di #Amici25 tre settimane fa è convolato a nozze con Grace Raccah x.com

Rudy Zerbi si è sposato in segreto: le foto esclusive del matrimonio reddit

Rudy Zerbi e il sì a sorpresa: Finalmente non ho paura di dire che sono innamoratoRudy Zerbi e Grace Raccah, il matrimonio arriva in tv con il primo racconto pubblico del professore di Amici dopo le nozze celebrate il 10 maggio a Roma. Ospite a Verissimo, Zerbi ha mostrato la fede ... msn.com

''Ho trovato la persona giusta'': Rudy Zerbi in tv parla per la prima volta del matrimonio a sorpresa con Grace RaccahRudy Zerbi in tv sorride incontenibile. Accanto c’è la sua amata allieva ad Amici, Elena D’Elia. A Verissimo parla per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah. Ho trovato la persona giusta, ... gossip.it