Rudy Zerbi e le nozze con Grace Raccah | Non mi vergogno di essere innamorato ho le farfalle nello stomaco

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rudy Zerbi ha parlato per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah, celebrato il 10 maggio a Roma con rito ebraico: "Ho le farfalle nello stomaco, non mi devo vergognare di essere innamorato e felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rudy Zerbi e Grace Raccah un matrimonio segreto alle porte di Roma

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