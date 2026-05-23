Rudy Zerbi e le nozze con Grace Raccah | Non mi vergogno di essere innamorato ho le farfalle nello stomaco

Rudy Zerbi ha parlato per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah, celebrato il 10 maggio a Roma con rito ebraico: "Ho le farfalle nello stomaco, non mi devo vergognare di essere innamorato e felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rudy Zerbi e Grace Raccah un matrimonio segreto alle porte di Roma

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