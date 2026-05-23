Rudy Zerbi e le nozze con Grace Raccah | Non mi vergogno di essere innamorato ho le farfalle nello stomaco
Rudy Zerbi ha parlato per la prima volta del matrimonio con Grace Raccah, celebrato il 10 maggio a Roma con rito ebraico: "Ho le farfalle nello stomaco, non mi devo vergognare di essere innamorato e felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rudy Zerbi e Grace Raccah un matrimonio segreto alle porte di Roma
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#RudyZerbi ha sposato Grace Raccah con una cerimonia riservata vicino Roma e il gossip si concentra ora su una possibile gravidanza della neo moglie. Alcuni dettagli dell’abito bianco hanno alimentato le indiscrezioni. x.com
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Esprimo la mia solidarietà a Rudy Zerbi, colpito da polemiche assurde dopo che sono apparse alcune immagini che lo ritraggono nel giorno del suo matrimonio con simboli ed elementi della tradizione ebraica. La fede, le tradizioni e le scelte personali meritan facebook
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