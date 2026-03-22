Silvia Toffanin ha intervistato Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, due volti storici di Amici, che hanno parlato sia del proprio impegno in studio che della sfera privata. Decisamente interessante per i fan ascoltare le loro confessioni in fatto d’amore. La vinta sentimentale di Alessandra Celentano. Non c’è nessuno, attualmente, nella vita di Alessandra Celentano. La bottega è chiusa, dice sorridendo. Sul fatto che questo status debba essere perenne, però, non ci mette la mano sul fuoco. Non ha smesso di credere all’amore ma, di fatto, non è stata lei a decidere che le cose andassero in un certo verso. Nel 2012 la separazione da Angelo Tremontozzi, dopo circa sei anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, la verità sull’amore: “Innamorato di una donna più giovane”

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Ma la dolcezza di queste parole di Rudy Zerbi per Alessandra Celentano #Verissimo facebook