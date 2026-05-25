Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire, con la possibilità di un accordo che sembra imminente ma ancora lontano. Un senatore statunitense ha dichiarato di sperare di raggiungere un’intesa già oggi, mentre Teheran mantiene una posizione di fermezza e frena sui negoziati. Le parti sono in attesa di sviluppi, con il rischio che il processo venga interrotto o rinviato. La situazione rimane incerta e dipende da prossimi incontri e decisioni.

Sono ore di attesa e speranza per il mondo intero. Come ripetono da due giorni da Washington, ci sarebbe un “accordo di principio” per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma l’approvazione definitiva dell’intesa da parte del presidente Donald Trump e della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei potrebbe richiedere ancora diversi giorni. È quanto riportano i media statunitensi, tra cui il New York Times, la CBS e la CNN, che citano un anonimo “alto funzionario Usa”. Lo stesso funzionario avrebbe spiegato che gli iraniani avrebbero accettato, almeno in linea di principio, un accordo che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guerra Usa-Iran, pace appesa a un filo. Rubio spera in un accordo già oggi ma Teheran frena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Accordo Usa-Iran, Teheran: "Troppe divergenze". Rubio: "Intesa possibile già oggi, presenti garanzie per Israele”

Usa e Iran verso altri 60 giorni di tregua, Rubio: «Possibile annuncio a breve». Ma Teheran frena: «Non c’è ancora un accordo» – La direttaUsa e Iran potrebbero prolungare di altri 60 giorni la tregua in corso, con un possibile annuncio in arrivo a breve, secondo quanto dichiarato da un...

Temi più discussi: Guerra, Usa-Iran verso accordo. Da Hormuz all'uranio: cosa sappiamo; Come Trump terminerà la guerra sospesa in Iran; Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'.

L'Iran non ha vinto la guerra, ha vinto qualcosa di più pericoloso | The Jerusalem Post reddit

Guerra Iran, oggi in diretta: Usa in attesa risposta piano pace #guerrairan x.com

Guerra Iran, Trump: Accordo pronto, Hormuz verrà riaperto. Media: Lo Stretto rimane sotto il controllo di TeheranIsraele e il suo premier Benjamin Netanyahu messi da parte da Donald Trump in queste concitate ore in cui si tenta di raggiungere un accordo con l'Iran, negoziati nel corso dei quali il premier israel ... ilmessaggero.it

Guerra Iran USA, Rubio: Possibile un accordo con Teheran già oggi. LIVELa firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate anche s ... tg24.sky.it