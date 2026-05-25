Rubano nelle auto parcheggiate con il bancomat vanno a fare prelievi Traditi da una targa | coppia a processo

Una coppia accusata di aver rubato in auto parcheggiate e di aver prelevato denaro con il bancomat. Gli investigatori sono risaliti ai responsabili grazie alla targa dell’auto usata durante i furti. La coppia è stata messa sotto processo. I furti sono avvenuti nei pressi di un campo sportivo, dove le vittime hanno segnalato le sparizioni di effetti personali e denaro. La targa ha consentito di raccogliere elementi per l’indagine e di procedere con l’azione legale.

ANCONA – Pensavano di farla franca dopo aver svaligiato le auto parcheggiate fuori dal campo sportivo. Ma non avevano fatto i conti con un testimone attento che, insospettito dai loro movimenti, ha preso carta e penna e annotato la targa dell’auto con cui stavano fuggendo. Da quel numero è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

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