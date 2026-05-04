Soggiornano per settimane nelle Marche poi vanno via senza pagare l' intero importo | denunciata una coppia di Chieti

Una coppia di Chieti è stata denunciata dopo aver soggiornato per diverse settimane in una struttura ricettiva di Treia, nelle Marche, e aver lasciato l'hotel senza pagare l'intero importo del soggiorno. La vicenda è stata scoperta dai responsabili della struttura, che hanno presentato denuncia alle autorità competenti. La coppia aveva prenotato e soggiornato nel luogo per un lungo periodo, ma non ha saldato il conto prima di andarsene.

Avrebbero soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia, in provincia di Macerata, andando via senza saldare il conto. Per questo, dopo la denuncia-querela sporta da un albergatore, i carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e denunciato per insolvenza fraudolenta in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Soggiornano in due alberghi, poi scappano senza pagare il conto da 1.400 euro: denunciata un'intera famigliaNei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla... Leggi anche: Truffa dei Bed&breakfast. “Coppia seriale: se ne vanno senza pagare” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Topi fra le brande al centro accoglienza di Oderzo, la Cgil: Condizioni disumane. Nella struttura ricettiva per settimane. Poi se ne vanno senza pagareDopo la querela dell’albergatore, i Carabinieri hanno identificato un 34enne e una 26enne: contestato un debito residuo tra affitto e utenze ... lanuovariviera.it Soggiornano per due settimane in una struttura ricettiva a Treia e se ne vanno senza pagare il contoTREIA - Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà l’avventura di una coppia di coniugi che, dopo aver soggiornato per ... msn.com