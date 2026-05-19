Firenze | ruba collana a donna di 95 anni in via Paisiello Vista e bloccata da un poliziotto libero dal servizio

A Firenze, una donna di 95 anni è stata derubata di una collana in via Paisiello. Un poliziotto libero dal servizio ha notato la scena e ha immediatamente fermato la responsabile, una 41enne di origini peruviane. La donna è stata arrestata sul posto e portata in carcere. L'anziana vittima ha subito il furto e non ha riportato ferite. La polizia sta proseguendo le indagini per verificare eventuali altri reati commessi dalla stessa persona.

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Con la scusa di offrire all’anziana malcapitata, ignara di tutto, una mano per ripulirsi, la 41enne ha poi sfilato, con un gesto repentino, il monile che la vittima aveva al collo, nascondendolo in una delle tasche dei pantaloni. Successivamente, salutata l’anziana signora, raggiungeva un motorino, parcheggiato poco distante, prima di essere prontamente fermata dal poliziotto che era alle sue calcagna. Recuperata la refurtiva, l’agente di polizia ha raggiunto la vittima che nel frattempo era rincasata, suonando ai diversi campanelli di un condominio ove era stata vista entrare. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: ruba collana a donna di 95 anni in via Paisiello. Vista e bloccata da un poliziotto libero dal servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Furto in supermercato, giovane fermato da un poliziotto libero dal servizio dopo inseguimentoTarantini Time QuotidianoHa sottratto merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendola nello zaino, per poi superare le casse e tentare la fuga. La 90enne precipita dal terrazzo di casa. Salvata un carabiniere libero dal servizioA Citerna, un carabiniere della compagnia di Città di Castello libero dal servizio, ha messo in salvo un’anziana che, nel tentativo di recuperare... Firenze: ruba collana a donna di 95 anni in via Paisiello. Vista e bloccata da un poliziotto libero dal servizioLa Polizia di Stato di Firenze ha tratto in arresto una 41enne di origini peruviane sorpresa da un operatore della Squadra Mobile della Questura di Firenze, libero dal servizio, a sottrarre una collan ... firenzepost.it Ruba gioielli a una donna e fugge tra le auto. Inseguito e bloccato dai passanti, che poi chiamano la poliziaFirenze, 19 febbraio 2026 – Un furto in pieno centro sventato dai passanti. Accade a Firenze, nei pressi di via Palazzuolo, dove un giovane di nazionalità straniera, descritto come maghrebino, ha ... lanazione.it