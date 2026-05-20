Un uomo è stato arrestato a Como dopo aver chiamato una donna di 89 anni fingendosi un poliziotto e aver tentato di derubarla di gioielli e denaro. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti ieri e lo hanno fermato prima che potesse prendere un treno con la refurtiva. La vittima aveva segnalato il tentativo di truffa, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in possesso dei beni sottratti al momento dell’arresto.

Como, 20 maggio 2026 - Si è finto un poliziotto per truffare una donna di 89 anni, ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Como, che ieri lo hanno bloccato con la refurtiva prima che prendesse il treno. Le pattuglie lo hanno notato in piazzale San Gottardo, mentre parlava al telefono e poi saliva su un taxi. Insospettiti, lo hanno seguito e fermato per un controllo, trovandolo con 5.000 euro in contanti e diversi gioielli in oro, oltre a orologi e altri oggetti di valore. L'uomo, disoccupato di 28 anni residente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato quindi portato Questura, dove è emerso un precedente analogo della scorsa settimana, quando a Lecco era stato arrestato per tentata truffa, sempre a una donna anziana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Telefona a una donna di 89 anni fingendosi, poi le ruba gioielli e denaro: arrestato

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Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

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