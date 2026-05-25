Il 56% delle richieste di accesso alle residenze sanitarie assistenziali rimane senza risposta a causa della carenza di posti disponibili. Il problema si prevede peggiorerà con l’aumento della popolazione anziana. Nonostante siano previsti incrementi dei posti entro la fine dell’anno, le risorse attuali non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate. La situazione evidenzia una discrepanza tra domanda e offerta di servizi di assistenza per gli anziani.

Il 56% delle domande per ottenere un posto in una rsa non trova risposta per mancanza di posti. Ed è un problema destinato ad aggravarsi con il progressivo invecchiamento della popolazione. Il Comune di Ravenna sta lavorando per incrementare il numero di letti convenzionati, ma non è semplice. "Entro la fine dell’anno i posti accreditati saranno 773 – dice Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche per la salute e sociali –. Nel 2017 i posti erano 670, quindi da allora parliamo di un incremento di 113. Ma c’è una riflessione da fare perché le risorse non coprono la totalità dei bisogni, e il dato ravennate è sovrapponibile a quello regionale". Al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile) gli over 75 nei comuni di Ravenna, Cervia e Russi erano il 14% della popolazione, ovvero circa 198mila persone, come spiega Mazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rsa, 56% delle domande senza risposta: "Entro fine anno aumentano i posti. Ma le risorse non coprono i bisogni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

Notizie e thread social correlati

Le domande senza rispostaIn Italia, si può parlare di Paolo Borsellino senza problemi, ma negli ultimi tempi sono state avviate campagne intimidatorie contro alcune testate...

Scolmatori, dopo 4 anni sbloccate le risorse per i rii Noce e Rovare: gara entro fine 2026Dopo quattro anni, sono state sbloccate le risorse per i sistemi di deflusso dei rii Noce e Rovare, con l’obiettivo di completare le gare d’appalto...

Argomenti più discussi: Rsa, 56% delle domande senza risposta: Entro fine anno aumentano i posti. Ma le risorse non coprono i bisogni; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI.

Domande di invalidità, Rsa e assistenza sanitaria: crescono i bisogni degli anziani. Servono risorseFirenze, 13 marzo 2025 – Tra 100 e 150 persone. Tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo, tante erano, di media, le persone in lista d’attesa per ottenere la quota sanitaria per le Rsa. lanazione.it

Rsa, allarme liste d’attesa. Accessi per il ricovero in tilt e 300 domande congelate: Pressione in aumentoLa coperta è corta. Sia per il welfare sanitario, che per le famiglie, chiamate a fare i conti con la dura realtà. Da un lato, il trend in crescita registrato per quanto riguarda l’accesso alle ... lanazione.it