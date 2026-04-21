le domande senza risposta

In Italia, si può parlare di Paolo Borsellino senza problemi, ma negli ultimi tempi sono state avviate campagne intimidatorie contro alcune testate giornalistiche e il loro editore. Le minacce e le intimidazioni si sono rivolte a diversi quotidiani e riviste, creando un clima di tensione e sospetto attorno alla libertà di stampa. La situazione solleva domande sulla volontà di limitare il dibattito pubblico e sulla tutela dell’indipendenza dei mezzi di informazione.

Non posso pensare che in Italia sia vietato parlare di Paolo Borsellino per cui - a pensar male, come diceva quello - viene da dare un'altra interpretazione alla campagna intimidatoria contro il Giornale, il Tempo e il nostro editore Angelucci. E cioè che da sinistra si vuole alzare un polverone mescolando fatti e bugie purché non si riapra il file «strage di via D'Amelio». Lo dico perché il Giornale ha solo posto alcune domande agli ex magistrati Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato oggi parlamentare Cinque stelle. Ma, al posto delle risposte, ha ottenuto una batteria di attacchi copia-incolla di politici, in campo per scaldare la piazza anziché arrivare a una verità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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GARLASCO !!!! DOMANDE SENZA RISPOSTA

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