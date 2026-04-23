Scolmatori dopo 4 anni sbloccate le risorse per i rii Noce e Rovare | gara entro fine 2026

Dopo quattro anni, sono state sbloccate le risorse per i sistemi di deflusso dei rii Noce e Rovare, con l’obiettivo di completare le gare d’appalto entro la fine del 2026. Nel frattempo, la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Genova e il Commissario incaricato per la realizzazione delle gallerie scolmatrici del Bisagno e del Fereggiano, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici.

Passi avanti nella realizzazione delle gallerie scolmatrici del Bisagno e del Fereggiano: è stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, lo schema di convenzione di avvalimento tra Comune di Genova e Commissario per il contrasto del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Rii Rovare e Noce, sbloccati i fondi per gli scolmatoriIl provvedimento individua quale ente 'avvalso' il Comune di Genova: in sostanza l'amministrazione comunale supporterà operativamente il commissario,... Messa in sicurezza rio Rovare: obiettivo gara entro fine 2026Per la messa in sicurezza del rio Rovare, l'amministrazione conta di indire la gara entro fine 2026.