Rovato risultati elezioni Comunali 2026

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli elettori di Rovato si sono recati alle urne per le elezioni comunali del 2026. La consultazione ha riguardato la scelta del nuovo sindaco e dei componenti del consiglio comunale. Le operazioni di voto si sono svolte nel rispetto delle procedure standard, con la presenza di seggi aperti in diversi punti della città. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

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Gli abitanti di Rovato, sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Manca ancora l'ufficialità - lo spoglio è ancora in corso - ma la nuova sindaca è Valentina Bergo. . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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