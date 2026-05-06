Una giovane donna, barista in un locale, ha minacciato con un coltello un cliente di 20 anni dopo che quest’ultimo aveva appoggiato i piedi sul tavolo. L’uomo è stato denunciato per aver inseguito il cliente fuori dal bar, brandendo l’arma bianca. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio che ha visto un gesto considerato poco civile come motivo per una reazione così aggressiva.

Cattive maniere, pessima reazione. Perché appoggiare i piedi sul tavolo di un bar è certamente un gesto poco civile, ma inseguire fin fuori dal locale il cliente cafone e molesto impugnando un coltellaccio per "educarlo" trasforma un’attacco di insofferenza in un brutto guaio penale. È quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio in un bar di Campegine, dove una barista di 52 anni, residente nel reggiano, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 17.30, dopo una segnalazione arrivata alla Centrale operativa per un avventore che stava creando disturbo ai dipendenti del locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barista minaccia col coltello il cliente 20enne: "Aveva messo i piedi sul tavolo": denunciata

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