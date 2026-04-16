Droga e contanti nella Fiat Panda | coppia fermata dalla polizia a Japigia

Mercoledì 15 aprile, nel quartiere Japigia, la polizia ha fermato una coppia di cittadini albanesi durante un servizio di controllo del territorio. Durante l’intervento, sono stati trovati della droga e una somma di denaro contante all’interno di una Fiat Panda. La coppia è stata sottoposta a verifica, e i beni sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sul procedimento in corso.

Una coppia di cittadini albanesi è stata fermata dalla polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile nel quartiere Japigia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.I due si trovavano a bordo di una Fiat Panda di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pauroso incidente sulla via per San Cataldo: Fiat Panda si ribalta, ferita una coppiaLECCE – Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364, che collega Lecce alla marina di San... Grande Panda vs Fiat 600: sfida in casa Fiat, chi vince a marzo 2026?A marzo 2026 due Fiat si sono trovate faccia a faccia nella classifica delle auto più vendute in Italia: la Grande Panda al 5° posto con 4. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Droga e contanti nella Fiat Panda: coppia fermata dalla polizia a Japigia; Hashish giallo ad alto THC e crack: il tesoretto della droga nella Panda diretta a Valmontone; Sulla Panda con hashish e cocaina: tre giovani fermati nella notte in paese - BresciaToday; Spaccio a Quinzano d'Oglio: un arresto e due denunce. Hashish giallo ad alto THC e crack: il tesoretto della droga nella Panda diretta a ValmontoneTutto è iniziato durante un normale controllo stradale in località Bivio Cruci, a Cave. I militari hanno intercettato una Fiat Panda con a bordo due uomini, entrambi già conosciuti per precedenti ... romatoday.it I due si trovavano a bordo di una Fiat Panda blu quando sono stati bloccati dagli agenti impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio facebook