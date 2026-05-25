Rory Culkin è diventato padre | è nata Havoc Moon prima figlia con Kate Arizmendi

Il 23 maggio è nata Havoc Moon Alva Culkin, prima figlia di Rory Culkin e della compagna Kate Arizmendi. La notizia è stata confermata dalla coppia.

Rory Culkin è diventato papà: la compagna Kate Arizmendi ha dato alla luce Havoc Moon Alva Culkin il 23 maggio. Il fratello minore dei Culkin allarga la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rory Culkin just became a dad — And his daughter's name is unlike anything you've heard

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