Il cantante, noto anche per la partecipazione a un talent show, ha annunciato la nascita della figlia Allegra. L’evento è avvenuto in ospedale, dove era presente anche la moglie, con la quale si trovava al momento del parto. La coppia ha condiviso alcune immagini sui social, sottolineando il valore della nascita come un dono dopo un periodo difficile.

Briga, cantautore ed ex concorrente della quattordicesima edizione di “ Amici di Maria De Filippi”, è diventato papà della piccola Allegra. È lo stesso artista a comunicare a tutti i fan la lieta notizia con degli scatti in cui appare sorridente assieme al bebè e con la moglie Arianna Montefiori. “Figlia di un immenso amore” è il copy del post che ha scatenato una ondata di affetto calorosa. I due non hanno mai nascosto di avere avuto difficoltà a concepire. Briga infatti aveva raccontato la sua storia con il brano “Sognatori”. “Sono al settimo cielo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, l’arrivo di questa bambina è un premio al nostro non desistere e non abbatterci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Briga è diventato papà, è nata allegra: “Figlia di un immenso amore”. Il cantante in ospedale con la moglie Arianna Montefiori: “È un premio al nostro non abbatterci”

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