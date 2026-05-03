Due giovani di 26 e 24 anni sono deceduti nella notte nel Milanese dopo essere caduti con lo scooter in un fossato lungo una strada comunale tra i campi di Tribiano. I corpi sono stati trovati dopo ore di ricerche, pochi minuti dopo aver terminato una serata con amici. L’incidente si è verificato mentre tornavano a casa, ma non ci sono ancora dettagli sulle cause esatte.

Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici, poi l’ incidente in scooter. Due ragazzi, Alexandru Viorel e Sarah Ernani, sono morti nella notte dopo essere caduti con la moto in un fossato accanto a una strada comunale fra i campi di Tribiano, nel Milanese. Lui avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni, lei ne aveva 24. I loro corpi sono stati trovati solo dopo ore, nella mattina di domenica 3 maggio, da due persone che stavano facendo jogging. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per i due giovani, nonostante indossassero il casco, non c’è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione la coppia avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel fosso per poi sbattere contro un palo di cemento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cadono con lo scooter in un fossato: morti due giovani di 26 e 24 anni nel Milanese. I corpi trovati dopo ore

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