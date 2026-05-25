Roncadelle risultati elezioni Comunali 2026

Gli abitanti di Roncadelle sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026, con l’obiettivo di scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le operazioni di voto si sono svolte in una giornata dedicata, coinvolgendo tutti gli aventi diritto. I risultati, ancora in attesa di ufficializzazione, determineranno la composizione dell’amministrazione cittadina per i prossimi anni.

Gli abitanti di Roncadelle, sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con 2.251 voti raccolti, il nuovo primo cittadino è Roberto Groppelli.Risultati Roncadelle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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