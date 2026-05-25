Roma volo per Londra dirottato per un caricabatterie acceso nella stiva
Un volo easyJet con 180 passeggeri a bordo è stato dirottato a Roma dopo il ritrovamento di una power bank nella stiva. L’aereo aveva come destinazione Londra. La presenza dell’oggetto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. I passeggeri sono stati fatti scendere e l’aereo sottoposto a controlli. La compagnia ha confermato che il volo è stato riprogrammato e si sta indagando sulla vicenda.
Un aereo di easyJet con 180 passeggeri a bordo è stato dirottato a Roma dopo il ritrovamento di una power bank nella stiva. Decollato da Hurghada, in Egitto, e diretto a Londra, è scampato ad possibile incidente graziecad un viaggiatore che si è ricordato di aver lasciato in valigia il caricatore collegato al telefonino. Un potenziale pericolo e per questo la compagnia britannica, cosi come molte altre, raccomandano di portare in cabina i device elettronici per timore di un cortocircuito che potrebbe innescare incendi. Il volo EZY2618 era già partito e si trovava sul Mediterraneo quando il passeggero ha avvisato le hostess. Il comandante ha deciso di dirottare l'aereo verso lo scalo più vicino, quello di Roma Fiumicino dove il jrt è atterrato venti minuti più tardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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