Un volo EasyJet diretto a Londra è stato dirottato a Roma Fiumicino a causa di sospetti su un dispositivo nel bagaglio di un passeggero. La compagnia ha deciso di fermare l’aereo per motivi di sicurezza, e le autorità hanno ispezionato il bagaglio. Dopo i controlli, il volo è ripartito verso Londra.

Un volo EasyJet diretto a Londra è stato dirottato a Roma dopo che erano sorti dubbi sulla presenza di un dispositivo nel bagaglio di un passeggero. La compagnia aerea ha dichiarato a Sky News di aver effettuato l'atterraggio per «precauzione» dopo che un passeggero aveva informato l'equipaggio della situazione. Il volo EZY2618 è decollato da Hurghada, in Egitto, martedì sera e sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Luton nelle prime ore di mercoledì. Ma il volo è stato dirottato a Roma Fiumicino e riprogrammato per la mattina successiva, dopo che l'equipaggio è stato informato che un un telefono era in carica con un powerbank nel bagagliaio in stiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «C'è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva». L'aereo per Londra dirottato a Roma Fiumicino

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«C'è un power bank nel mio bagaglio». Panico a bordo del volo EasyJet

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