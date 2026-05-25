Roma si prepara all’emergenza caldo | fino a 48 euro al giorno per assistere i senza dimora
Roma si prepara all’emergenza caldo con un budget di fino a 48 euro al giorno per assistenza ai senza dimora. Con le prime giornate da bollino arancione, l’amministrazione ha pubblicato un’indagine per il futuro affidamento dei servizi straordinari dedicati alle persone in difficoltà a causa delle alte temperature. La misura mira a garantire supporto durante le ondate di caldo estivo.
Roma si prepara al caldo estivo. Con le prime giornate da bollino arancione alle porte, l’amministrazione capitolina ha pubblicato un’indagine per il futuro affidamento dei servizi straordinari per senza fissa dimora in difficoltà per via delle alte temperature. Il Comune è pronto a spendere fino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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