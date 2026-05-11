Un automobilista senza patente è stato fermato dalla polizia durante un inseguimento, che si è concluso con una fuga nel bar del centro. Dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli, l’uomo ha cercato di giustificare la sua presenza senza documenti validi. Gli agenti, una volta riusciti a bloccarlo, hanno deciso di procedere con le verifiche necessarie. La sanzione prevista per questa infrazione può arrivare fino a 6.000 euro.

? Punti chiave Come ha fatto l'automobilista a giustificare la fuga dalla polizia?. Cosa hanno dovuto fare gli agenti dopo l'inseguimento nel bar?. Perché il conducente guidava nonostante la patente revocata da due anni?. Quanto è costata la sanzione per la resistenza alle autorità?.? In Breve Conducente ha giustificato la fuga verso un bar per necessità fisiologiche urgenti.. Patente revocata dal guidatore da due anni prima del controllo a Eboli.. Veicolo sequestrato e affidato alla moglie giunta sul luogo dell'intervento.. Sanzione pecuniaria inflitta al soggetto superiore a 6.000 euro.. La Polizia Municipale di Eboli ha fermato un automobilista che, dopo aver ignorato l’alt e aver dato il via a un inseguimento, è risultato guidare senza patente da due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida senza patente per emergenza: sanzione fino a 6.000 euro

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