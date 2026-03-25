A Genova, secondo i dati più recenti dell’Istat, ci sono 803 persone senza dimora stabile. Per far fronte alle esigenze di chi vive in strada, il Comune ha avviato il progetto “Caldo Riparo”, una iniziativa dedicata a offrire un luogo di accoglienza temporaneo. La misura mira a garantire un riparo durante le giornate più fredde, con strutture aperte al pubblico.

Di queste 274 sono ospitate in struttura, mentre 529 vivono in strada. I dati della ricerca di Istat Nell’ultima rilevazione effettuata da Istat sulle persone senza fissa dimora in Italia emerge come a Genova ci siano un totale di 803 persone senzatetto. Di queste 274 sono ospitate in struttura, mentre 529 vivono in strada. Per aiutarle, nell’ultimo anno il Comune ha implementato di 120 i posti disponibili rispetto allo scorso anno, che non saranno chiusi con la fine dell’inverno ma si andranno invece ad aggiungere ai 200 già presenti. “Sosteniamo con forza questa rilevazione perché solo partendo da dati oggettivi si possono costruire... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - A Genova 803 persone senza fissa dimora. Il Comune apre il “Caldo Riparo”: cosa è

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