La Procura di Roma sta indagando sul sequestro della delegazione di attivisti della Global Sumud Flotilla, fermata in acque internazionali al largo di Cipro dalle forze israeliane. Sono in corso accertamenti di natura penale per chiarire i fatti. Nel frattempo, il ministro israeliano Ben-Gvir è finito nel mirino delle indagini.

AGI - La Procura della Repubblica di Roma ha avviato una serie di accertamenti di natura penale in merito al recente sequestro della delegazione di attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccata dalle forze militari israeliane in acque internazionali al largo delle coste di Cipro. L’iniziativa giudiziaria della magistratura capitolina fa seguito a un dettagliato esposto presentato formalmente dal team legale della Flotilla, volto a fare luce sulle modalità dell'arrembaggio e sulle privazioni della libertà personale subite dai cittadini italiani a bordo. Al centro dell'attenzione degli inquirenti romani vi è la ricostruzione della catena gerarchica che ha ordinato e condotto l'operazione in mare aperto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma indaga sul sequestro della Flotilla. Ben-Gvir nel mirino

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