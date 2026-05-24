L'esercito israeliano ha annunciato di aver preso le distanze dalle accuse di abusi su membri della flottiglia, precisando di aver dato istruzioni chiare per garantire un trattamento rispettoso delle persone coinvolte. Le guardie coinvolte sono sotto il controllo di un ministro, che ha recentemente suscitato polemiche. L'esercito ha confermato di aver adottato misure per assicurare il rispetto delle procedure.

La controversia sull’intercettazione dellaFlotilladiretta aGazacontinua ad alimentare accesidibattiti politici e istituzionali in Israele. Al centro della questione non ci sono solo le modalità con cui l’imbarcazione è stata fermata, ma soprattutto ledenunce di presunti abusi e maltrattamentisollevate dagliattivisti coinvolti. Con il passare dei giorni, la vicenda sta assumendo i contorni di uncaso politico sempre più delicato, segnato daaccuse incrociatee da un evidente scarico di responsabilità tra i diversi apparati statali. Le autorità israeliane hanno dichiarato che l’operazione si è svolta nelpieno rispetto delle procedure stabilite, ribadendo che i protocolli delle forze armate garantiscono untrattamento corretto e rispettosodelle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Abusi su Flotilla, Idf si dissocia: nel mirino guardie controllate da Ben Gvir

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