Roma fra gli euro-big dopo 7 anni E il Como fa l’impresa

Notizia in breve

Roma torna in Champions League dopo sette anni grazie a una rete di Malen, assist di Dybala. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria della squadra giallorossa, che ha ottenuto i punti necessari per qualificarsi. Il risultato permette alla Roma di rientrare tra le migliori d’Europa, mentre il Como ha ottenuto una vittoria importante in una partita precedente. La stagione si è conclusa con questa qualificazione, che segna il ritorno del club nelle competizioni internazionali.