Roma fra gli euro-big dopo 7 anni E il Como fa l’impresa
Roma torna in Champions League dopo sette anni grazie a una rete di Malen, assist di Dybala. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria della squadra giallorossa, che ha ottenuto i punti necessari per qualificarsi. Il risultato permette alla Roma di rientrare tra le migliori d’Europa, mentre il Como ha ottenuto una vittoria importante in una partita precedente. La stagione si è conclusa con questa qualificazione, che segna il ritorno del club nelle competizioni internazionali.
La giocata chiave della stagione della Roma, quella che riporta i giallorossi in Champions dopo sette anni, porta le firme dei suoi uomini più rappresentativi: assist di Dybala, tocco sotto porta di Malen. Che poco prima si era fatto respingere dal portiere del Verona Montipò il rigore assegnato da Sozza dopo revisione al Var (tocco di braccio di Bowie). Il primo errore dal dischetto dell’olandese con la maglia romanista, subito corretto dal 14° gol segnato da gennaio a oggi. Prima Svilar, eletto per il secondo anno di fila miglior portiere del campionato, blinda la porta, poi la squadra di Gasperini si toglie di dosso i fantasmi di un altro finale di stagione senza il traguardo più prestigioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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