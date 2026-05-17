L' impresa di Sinner | vince gli Internazionali d' Italia e diventa re di Roma 50 anni dopo Panatta
Nella giornata di domenica 17 maggio, si è conclusa la finale degli Internazionali d'Italia sul Campo Centrale del Foro Italico. Il giocatore italiano ha affrontato e sconfitto l’avversario in due set, con punteggi di 6-4 e 6-4, ottenendo così il titolo. Alla cerimonia di premiazione era presente il presidente della Repubblica. Con questa vittoria, il tennista ha conquistato il suo primo titolo nel torneo romano, cinquanta anni dopo il successo di un altro atleta italiano.
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia. Oggi, domenica 17 maggio, il fuoriclasse italiano ha trionfato, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sul Campo Centrale del Foro Italico battendo Casper Ruud in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Today.it
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Al Foro italico di Roma brilla l'impresa di Jannik Sinner: il n.1 del mondo ha battuto Casper Ruud in finale e ha conquistato così il successo che mancava a un tennista italiano da 50 anni https://shorturl.at/1lSk1 - Facebook facebook
E comunque #Rublev è riuscito nell'impresa di strappare un turno di servizio a #Sinner, dopo sei match illibati. L'ultimo a riuscirci era stato Norrie negli 8vi di Madrid. Jodar, Fils, Zverev, Ofner, Popyrin e Pellegrino non ne erano stati capaci. #Tennis #IBI26 x.com
Esecutivo della TV italiana su Jannik Sinner, tennis e Eurovision [Bounces] reddit
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