L' impresa di Sinner | vince gli Internazionali d' Italia e diventa re di Roma 50 anni dopo Panatta

Nella giornata di domenica 17 maggio, si è conclusa la finale degli Internazionali d'Italia sul Campo Centrale del Foro Italico. Il giocatore italiano ha affrontato e sconfitto l’avversario in due set, con punteggi di 6-4 e 6-4, ottenendo così il titolo. Alla cerimonia di premiazione era presente il presidente della Repubblica. Con questa vittoria, il tennista ha conquistato il suo primo titolo nel torneo romano, cinquanta anni dopo il successo di un altro atleta italiano.

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