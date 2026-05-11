L’impresa di Pellegrino | dai tornei minori agli ottavi a Roma a 29 anni Ora potrebbe sfidare Sinner | Ci giocai contro anni fa

A 29 anni, l’atleta ha raggiunto gli ottavi di finale a Roma, alla sua prima apparizione in un tabellone principale di un Masters 1000. Dopo aver iniziato nei tornei minori, ha ottenuto questa qualificazione in un evento di grande livello, affrontando match davanti a un pubblico che lo ha accompagnato dal primo all’ultimo punto. Potrebbe presto sfidare un noto tennista, con cui aveva già giocato alcuni anni fa.

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A Roma, alla prima partecipazione in un tabellone principale di un Masters 1000 nella sua carriera, davanti a un pubblico questa volta che lo ha sostenuto dall’inizio alla fine. Andrea Pellegrino – numero 155 del ranking Atp – batte Frances Tiafoe in due set (7-6, 6-1 in un’ora e 57 di partita) e vola per la prima volta agli ottavi di finale a Roma. Un’impresa non da poco per un ragazzo che fino a qualche giorno fa si era sempre fermato massimo all’ultimo turno di qualificazione nei mille. Per lui è senza dubbio la vittoria più importante in carriera: ora potrebbe sfidare Jannik Sinner, in caso di successo del numero uno al mondo contro Alexei Popyrin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’impresa di Pellegrino: dai tornei minori agli ottavi a Roma a 29 anni. Ora potrebbe sfidare Sinner: “Ci giocai contro anni fa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi Roma, l’impresa di Pellegrino: il pugliese vola agli ottaviQuella che era nata come una favola dalle qualificazioni si è trasformata, in una calda mattinata romana, in una delle imprese più clamorose... Argomenti più discussi: Internazionali, impresa di Pellegrino con Tiafoe: l'azzurro è agli ottavi; LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vita; ATP Roma: Andrea Pellegrino contro l’ostacolo Arthur Fils. Dove vedere il match; Pellegrino - Nardi : 2 - 1 (Internazionali BNL d'Italia): cronaca, tabellino e statistiche. Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più. Avanza Pellegrino. Basile sfiora l’impresa a Roma, Urgesi fa sognare: qualificazioni azzurre tra rimpian x.com Dopo anni di tentativi altalenanti, ce l'ho finalmente fatta. il tuo nuovo negromante! reddit Pellegrino, impresa folle contro Tiafoe poi la gaffe dell’intervistatore: Come hai fatto?. Ora un nuovo sognoPellegrino, impresa folle contro Tiafoe poi la gaffe dell’intervistatore: Come hai fatto?. Ora un nuovo sogno ... sport.virgilio.it