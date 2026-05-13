L' Inter fa il doblete dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

L'Inter ha vinto la decima Coppa Italia, battendo 2-0 la Lazio all'Olimpico. La squadra ha già conquistato lo scudetto e ora aggiunge un altro trofeo alla propria bacheca. La partita si è giocata in una cornice di pubblico e ha visto i nerazzurri prevalere sui rivali con due gol. La vittoria rappresenta un nuovo successo per il club in questa stagione.

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ROMA (ITALPRESS) – L'Inter fa dieci. I nerazzurri trionfano per 2-0 sulla Lazio all'Olimpico e conquistano la decima Coppa Italia della loro storia. Decisivi l'autogol di Marusic e il raddoppio di Lautaro Martinez, entrambi nel primo tempo, in una partita a senso unico per buona parte dei 90 minuti. Sarri ritrova Zaccagni e lo schiera nel tridente con Isaksen e Noslin. Chivu manda Thuram, in dubbio fino a ieri, dal 1? assieme a Lautaro. Dopo una decina di minuti a ritmi bassi, al 12? arriva la prima occasione nerazzurra con un colpo di testa di Lautaro che termina sul fondo. L'Inter prende campo e al 14? sblocca la gara. Corner di Dimarco, spizzata di Thuram verso l'area piccola, dove Marusic sbaglia il colpo di testa mettendo la sfera nella propria porta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER da Scudetto, GASP-RANIERI e critiche a CESC e MAX Notizie correlate Lazio-Inter 0-2: Chivu vince la decima Coppa Italia, è DOBLETEL’Inter sale sul tetto d’Italia per la decima volta, alzando al cielo la Coppa Italia al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine contro... Leggi anche: L’Inter si prende la decima Coppa Italia. Lazio ko all’Olimpico: il doblete è realtà Temi più discussi: La storia delle finali di Coppa Italia dell'Inter: 9 i trionfi nerazzurri; Finale Coppa Italia 2026 Lazio-Inter: quando e dove vederla in tv, precedenti e attese; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; Dove vedere in tv in chiaro la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio: chi vincerà?. L’Inter vince la #CoppaItalia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo Scudetto #laziointer x.com L’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo ScudettoL’Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto. fanpage.it Lazio-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro (7,5) decisivo, Thuram (6,5) fa il suo, Marusic (4) fa una folliaApoteosi nerazzurra all'Olimpico. L'Inter di Chivu ha vinto la decima Coppa Italia al termine di una finale decisa dalle reti di Thuram e Lautaro che hanno steso la Lazio e ... ilmessaggero.it