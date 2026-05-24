L'AS Roma Femminile ha vinto anche la Coppa Italia, completando il doppio. Dopo aver conquistato lo scudetto, le giallorosse hanno battuto la Juventus Women 1-0 nella finale allo stadio Menti di Vicenza. La squadra ha ottenuto così il secondo titolo stagionale. La partita si è conclusa con il successo della Roma, che ha prevalso sui bianconeri nel match decisivo.

L'AS Roma Femminile completa una stagione straordinaria e conquista il doblete. Dopo aver vinto il campionato, le giallorosse si aggiudicano anche la Coppa Italia battendo la Juventus Women per 1-0 nella finale giocata allo stadio Menti di Vicenza. A decidere la sfida è stata la capitana Manuela Giugliano, autrice del gol che nel finale ha regalato il trofeo alle ragazze allenate da Rossettini. Una vittoria dal sapore speciale, soprattutto perché arrivata contro una Juventus che nelle ultime stagioni aveva spesso rappresentato un ostacolo difficile da superare. Questa volta, però, la Roma è riuscita a trasformare la superiorità mostrata in campo in un successo concreto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Roma femminile fa il doblete: dopo lo scudetto ecco la Coppa Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calha e Sucic Fanno Volare lInter | INTER-COMO 3-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

LIVE Juventus-Roma 0-1, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: Giugliano firma il double della Roma! Le giallorosse festeggiano una settimana dopo lo ScudettoLa partita tra Juventus e Roma si è conclusa con la vittoria delle ospiti, che hanno segnato un gol decisivo grazie a Giugliano.

Temi più discussi: Coppa Italia Women Frecciarossa, domenica a Vicenza è ancora Juventus-Roma. Le parole di Canzi, Bonansea, Rossettini e Dragoni; Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Roma; Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale Coppa Italia Women, Juve-Roma su Sky.

#RomaFemminile, un ultimo passo per fare la storia: c'è la finale di #CoppaItalia Calcio d'inizio alle 18 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza. #Rossettini: Vincere il trofeo sarebbe straordinario! @michiamanoMimma #ASRoma x.com

La Viola vince la Coppa Italia. #OnThisDay nel 1996 reddit

Calcio femminile, la Roma fa il doblete: dopo lo scudetto ecco la Coppa ItaliaL’AS Roma Femminile completa una stagione straordinaria e conquista il doblete. Dopo aver vinto il campionato, le giallorosse si aggiudicano ... iltempo.it

La Roma femminile fa il Doblete: 1-0 alla Juventus e Coppa Italia conquistata. Decide GiuglianoStavolta arriva il trionfo. La Roma femminile batte la Juventus nella finale di Coppa Italia a Vicenza e fa il Doblete: prima lo scudetto, adesso il ... msn.com