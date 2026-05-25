Roma è una città per anziani Ma non per giovani | pesano affitti alti e sicurezza La classifica

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roma si colloca all’83° posto tra le province italiane più “amiche” dei giovani, secondo una classifica recente. La città presenta affitti elevati e una percezione di insicurezza, che rendono difficile la vita ai giovani. Mancano inoltre aree sportive adeguate, contribuendo a un ambiente meno favorevole per questa fascia d’età. La situazione si distingue rispetto alla popolazione anziana, per cui la città risulta più adatta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma è una città per anziani. Ma non per giovani. Canoni di affitto giudicati in molti casi proibitivi, aree sportive carenti e un’alta percezione di insicurezza contribuiscono a far sprofondare la Capitale all’83esimo posto tra le province italiane più “amiche” dei giovani.Roma, d’altra parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Affitti studenti, a Genova prezzi mai così alti: +41% per una stanza. Ma c'è un piano per abbassarliA Genova i prezzi degli affitti per studenti sono aumentati del 41% rispetto all’anno precedente, raggiungendo livelli mai visti prima.

Casa condivisa tra giovani e anziani: "Una proposta concreta contro il caro affitti. Anche a Lecco"A Lecco, il problema degli affitti elevati colpisce soprattutto gli studenti universitari.

Temi più discussi: Secondo l'architettura contemporanea Roma diventerà una città modellata da fiumi e terreni fertili; Roma vista dall’alto è una città da bere: i rooftop da visitare; Roma e la nuova illuminazione, ecco tutti i luoghi della città dove ci sarà più luce; AMAzing - Idee e buone pratiche per una città sostenibile.

Una strategia urbana multilivello per il futuro di Roma: intervista allo studio IT’SIstituita nel 2023, la Fondazione Roma REgeneration ETS vuole promuovere una rinnovata visione per la Capitale, basata su principi di sostenibilità e sul confronto tra pubblico e privato. Una mission ... artribune.com

roma è una cittàRoma e la nuova illuminazione, ecco tutti i luoghi della città dove ci sarà più luceL'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: Illuminazione cruciale per la sicurezza dei cittadini ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web