Roma è una città per anziani Ma non per giovani | pesano affitti alti e sicurezza La classifica

Roma è una città per anziani. Ma non per giovani. Canoni di affitto giudicati in molti casi proibitivi, aree sportive carenti e un’alta percezione di insicurezza contribuiscono a far sprofondare la Capitale all’83esimo posto tra le province italiane più “amiche” dei giovani.Roma, d’altra parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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