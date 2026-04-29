Affitti studenti a Genova prezzi mai così alti | +41% per una stanza Ma c' è un piano per abbassarli

A Genova i prezzi degli affitti per studenti sono aumentati del 41% rispetto all’anno precedente, raggiungendo livelli mai visti prima. La crescita riguarda principalmente le stanze nelle zone universitarie, con un incremento che ha reso difficile trovare soluzioni economiche. Di fronte a questa situazione, sono stati annunciati interventi e piani per cercare di ridurre i costi e agevolare gli studenti in cerca di sistemazioni.

Come sono cambiati i prezzi delle stanze nelle città universitarie italiane? Se pensavate che il carovita si fosse fermato al bancone del supermercato, i nuovi dati di Immobiliare.it Insights vi costringeranno a rivedere i piani. Stanze per universitari, come sono cambiati i prezzi in sei anniA.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Diesel, aumenti pazzeschi: superati i 2,3 euro al litro. Prezzi mai così altiProsegue senza interruzioni la crescita dei prezzi dei carburanti a Parma e in Italia, nel contesto della crisi geopolitica in Medio Oriente e delle... Genova, il piano per 60 case a prezzi scontati per gli studenti: ecco i quartieri coinvoltiNon solo una delibera, ma una vera e propria strategia per invertire la rotta in una delle città più anziane d'Italia, un tema affrontato anche in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Genova a misura di studente contro il caro-affitti? 60 alloggi a prezzi calmierati, dove sono; Affitti troppo cari per gli studenti, Genova prova a correre ai ripari: bando per 60 alloggi a canone calmierato -; Studentato diffuso, pubblicato il bando per 60 alloggi Spim destinati a studenti e ricercatori; Teatro Nazionale, sette nomine cambiano gli equilibri: l'ex ministra della difesa Roberta Pinotti verso la presidenza -. Studenti, poche stanze in affitto a Genova. Cala l’offerta e i prezzi salgonoGenova – Aumenta la richiesta di stanze singole ma diminuisce l’offerta. E il prezzo medio è di 364 euro. A poche settimane dall’inizio del nuovo anno accademico - fra test d’ingresso e ... ilsecoloxix.it VD. . A Napoli, migliaia di studenti ogni giorno si scontrano con la stessa difficoltà: trovare un posto in cui vivere. Molti non ci riescono, altri si arrangiano come possono, tra stanze condivise, affitti in nero e appartamenti che da un giorno all’altro si trasformano i - facebook.com facebook