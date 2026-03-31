Casa condivisa tra giovani e anziani | Una proposta concreta contro il caro affitti Anche a Lecco

A Lecco, il problema degli affitti elevati colpisce soprattutto gli studenti universitari. In risposta, la segretaria dello Spi Cgil ha proposto il cohousing intergenerazionale, un modello abitativo che coinvolge giovani e anziani in un’unica abitazione. La proposta mira a offrire una soluzione concreta al caro affitti, favorendo la condivisione degli spazi tra le due fasce di età.

Il caro affitti penalizza gli studenti universitari di Lecco. La segretaria dello Spi CgilCogliardi rilancia allora una proposta: il cohousing intergenerazionale tra giovani e anziani, un'opportunità concreta per rispondere insieme a un problema strutturale. “Ho letto con attenzione un recente articolo in cui Pietro Perego, rappresentante degli studenti lecchesi e neo laureando, descriveva le difficoltà che numerosi universitari incontrano nel trovare un alloggio a Lecco -scrive Pinuccia Cogliardi in una lettera inviata anche alla redazione di LeccoToday - I costi degli affitti sono ormai proibitivi per molti di loro: una realtà che non possiamo ignorare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Quando lo stipendio non basta per una casa dignitosa: l’appello del CNDDU contro il caro vita che schiaccia giovani e personale scolasticoIl CNDDU denuncia la grave crisi abitativa confermata dai dati OCSE: l'80% degli under 30 vive ancora in famiglia.

Leggi anche: Due case condivise contro il caro affitti, l'iniziativa a Piazzola

Aggiornamenti e notizie su Casa condivisa

Temi più discussi: vAdo a casa per la vita comune degli adolescenti; I giovani incontrano la Protezione Civile: una mattinata tra impegno, condivisione e volontariato; DALLA STREET ART ALLA LINGUA INGLESE: ALL’IC DE FILIPPO VINCE LA CREATIVITÀ; Bcc Caravaggio e Cremasco, laboratorio con i giovani sull'innovazione sostenibile.

Casa condivisa tra giovani e anziani: Una proposta concreta contro il caro affitti. Anche a LeccoCogliardi rilancia allora una proposta: il cohousing intergenerazionale tra giovani e anziani, un'opportunità concreta per rispondere insieme a un problema strutturale. Ho letto con attenzione un rec ... leccotoday.it

Nasce Generazioni in Incontro: a scuola e in casa di riposo un ponte tra giovani e anzianiAl via Generazioni in Incontro, il progetto che unisce studenti e anziani della Casa di Riposo De Benedictis ... abruzzonews.eu

Ciao Si libera una stanza ad uso singolo da inizio maggio , in una casa condivisa vicino a Piazza Ferrari (centro storico), nei pressi dell'Università. Contratto annuale, richieste due mensilità di caparra. Siamo due coinquilini, un lavoratore e una lavoratrice, e - facebook.com facebook