Roma centinaia di tifosi aspettano la squadra a Fiumicino | l’accoglienza dopo il ritorno in Champions | Video

Centinaia di tifosi si sono radunati all'aeroporto di Fiumicino per accogliere la squadra al ritorno in Champions League. La squadra è atterrata dopo la vittoria per 2-0 sul Verona. I tifosi si sono radunati con bandiere e striscioni, creando un clima di festa. La squadra è uscita dall’aeroporto sotto gli applausi e ha salutato i tifosi presenti. Nessun incidente è stato segnalato durante l’attesa.

Una notte di festa per la Roma e per i suoi tifosi. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Verona, che ha sancito il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo sette anni di assenza, centinaia di supporter si sono riversati all’aeroporto di Fiumicino per accogliere la squadra di Gian Piero Gasperini di rientro dalla trasferta veneta. Un entusiasmo esploso ancora di più perché il ritorno nella massima competizione europea coinciderà con il centenario della società. Già intorno all’una di notte il piazzale davanti al Terminal 5 era gremito di tifosi. Cori, slogan e nomi dei giocatori urlati a squarciagola hanno accompagnato l’arrivo del pullman della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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NAPOLI ROMA 2-2 | I TIFOSI NAPOLETANI SI SCUCIONO LO SCUDETTO: CAMPIONATO FINITO… | TIFOSIAMO

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