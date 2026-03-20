Dopo l’eliminazione dalla Europa League, i tifosi della Roma hanno contestato la squadra con fischi e respingendo il gruppo. La partita si è conclusa con una sconfitta ai tempi supplementari contro il Bologna, nonostante il tentativo di rimonta dopo essere stati sotto 1-3. Cristante ha commentato la delusione generale, affermando che tutti sono delusi e che i tifosi hanno manifestato questa rabbia chiaramente.

Delusione e amarezza. La Roma perde in casa contro il Bologna ai tempi supplementari e viene eliminata dall’Europa League dopo aver rimontato dall’1-3. E a fine partita viene pure respinta dai propri tifosi. È quanto accaduto all’Olimpico ieri, 19 marzo. 3-4 il risultato finale, con il gol di Nicolò Cambiaghi a decidere la sfida al 111esimo. Una partita tiratissima, emozionante e che ha regalato ben 7 gol. “ Siamo tutti delusi di essere usciti, loro l’hanno fatta sentire così”, ha dichiarato Bryan Cristante dopo la partita. A fine partita infatti la Curva Sud, parte più calda del tifo giallorosso, ha fatto segno alla squadra di non andare sotto la curva per salutarli, ma di tornare negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fischi e squadra respinta: la reazione dei tifosi della Roma dopo l’eliminazione. Cristante: “Siamo tutti delusi, loro lo dimostrano così”

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