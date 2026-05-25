Alle prime ore del mattino, i carabinieri hanno eseguito un blitz tra Ostia e Fiumicino, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. Durante l’operazione sono stati effettuati controlli a persone e veicoli, e sono state perquisite diverse abitazioni e locali commerciali. Sono stati sequestrati sostanze illegali e armi, e sono state identificate persone sospettate di coinvolgimento in attività criminali. Non ci sono state denunce o arresti immediati.

Sul litorale romano è scattata alle prime ore del mattino l'operazione straordinaria di controllo del territorio fra Ostia e Fiumicino. A condurla, oltre cento carabinieri disposti per il contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. All'operazione hanno preso parte anche i reparti speciali dell'Arma, tra cui Aliquote di Primo Intervento (Api), Squadre Operative di Supporto (Sos), unità cinofile e un elicottero del Nucleo carabinieri. Le attività di controllo e perquisizione si sono concentrate nelle storiche piazze di spaccio di Ostia tra via Forni, piazza Gasparri, via Marino Fasan e via dell'Idroscalo, oltre che nel complesso delle cosiddette 'Case Rosse' a Fiumicino, tra via Tago, via Oder e via Vistola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, blitz dei carabinieri contro la mala nel litorale. Operazioni fra Ostia e Fiumicino

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Maxi blitz della DDA contro la criminalità organizzata a Roma

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