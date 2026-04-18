Ostia oltre un chilo di cocaina in un deposito 5 arresti nel blitz sul litorale

A Ostia sono stati arrestati cinque uomini in un’operazione che ha portato alla scoperta di un deposito contenente oltre un chilo e mezzo di cocaina. Durante il blitz, le forze dell’ordine hanno trovato anche una mansarda ristrutturata come centrale dello spaccio e sequestrato diverse migliaia di euro. L’intervento si è concluso con l’arresto dei sospettati e il sequestro della droga e del denaro.

Un deposito di droga con oltre un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, una mansarda trasformata in centrale dello spaccio e migliaia di euro di sanzioni. È il bilancio di un servizio di controllo straordinario effettuato dai carabinieri della compagnia di Ostia nelle aree critiche del litorale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ostia, un chilo di cocaina nel bagagliaio e dosi nella pineta: 2 arrestiOstia, 24 marzo 2026 – Un parcheggio trasformato in “magazzino su quattro ruote” e una pineta utilizzata come “cassaforte naturale” per nascondere la... Blitz dei carabinieri: in casa un chilo di cocaina e pistole modificate, due arrestiOperazione del nucleo investigativo: fermati un 49enne italiano e un 21enne straniero. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ostia, stretta sui fortini dello spaccio: 5 arresti, 11 denunce e oltre un chilo di cocaina sequestrato; Operazione antidroga a Ostia, 5 arresti e sequestrati 1,5 chili di droga; Ostia, scacco alle piazze di spaccio: elicotteri e reparti speciali per ripulire il litorale; Ostia, firmate le prime concessioni demaniali: riaprono Village e Lido simbolo di rinascita. Operazione antidroga a Ostia, 5 arresti e sequestrati 1,5 chili di droga(ANSA) - ROMA, 17 APR - Cinque arresti, 11 denunce e un chilo e mezzo di droga sequestrata. E' il bilancio di un servizio di controllo dei carabinieri a Ostia, sotto la direzione della Procura. Comple ... msn.com Ostia, fari accesi sui fortini della droga: 5 arresti, oltre 1 kg sotto sequestratoOstia, 17 aprile 2026 – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno attuat ... ilfaroonline.it L’Aquila a Ostia per salvare la faccia: dopo settimane di blackout e remi in barca, i rossoblù devono onorare maglia e tifosi. Analisi di una crisi profonda che impone la rifondazione totale del progetto sportivo. facebook Ostia, Fiumicino e Nettuno: ecco dove il mare è più pulito. I dati del report ift.tt/keCAh2V x.com