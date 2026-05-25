roma bentornata in champions league

Roma è tornata a partecipare alla Champions League dopo dieci anni. La squadra ha raggiunto la qualificazione, come ricordato da un tifoso romano e romanista che dieci anni fa aveva celebrato il Leicester in questa competizione con un celebre motto. La presenza nella competizione europea rappresenta un ritorno per il club dopo un lungo periodo. La squadra si prepara alle partite della fase a gironi, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Come disse un signore romano e romanista ormai 10 anni fa, dopo aver compiuto l’impresa di portare il Leicester in Champions League: “ We are in Champions League man.dilly ding dilly dong! “. Dopo sette lunghissimi anni, fatti di sesti posti, di gioie come la vittoria della Conference League ma anche di dolori come la sconfitta ai rigori nella finale di Europa League contro il Siviglia, è invece la Roma a tornare in Champions League. Decisiva la vittoria a Verona per 0-2, che ha permesso ai giallorossi di blindare il terzo posto in campionato: nella competizione più prestigiosa d’Europa, assieme agli uomini di Gasperini, ci andrà il Como di Fabregas, che ha battuto la Cremonese per 1-4, ma soprattutto ha sfruttato la sconfitta casalinga del Milan per 1-2 contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Ep 57 - Bentornata Champions League

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